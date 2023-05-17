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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesi'nden vergi ödemeleri çağrısı

AA

Muş Belediyesi'nden vergi ödemeleri çağrısı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, emlak, ilan-reklam, çevre ve temizlik vergilerinin ilk taksit ödemelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri gerektiği belirtildi.

Ülke sınırları içinde bulunan bina ve arsaların 1319 sayılı kanun hükümlerine göre Emlak Vergisi'ne tabi tutulduğuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vergi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Emlak Vergisi'nin 1. taksitinde son ödeme 31 Mayıs iken 2. taksit ödemeleri ise kasım ayı sonunda tamamlanıyor. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 31 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, vergilerini belediyemiz vezneleri ile resmi web sitemizdeki e-belediye bölümünden ödeyebilecekler. Aynı şekilde Halk Bankası'na online ödeme yapabilecekleri gibi otomatik ödeme talimatı da verebilirler. Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini ihmal etmemelerini rica ederiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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