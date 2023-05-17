Muş'ta gençlerin kurslarda yaptığı ürünler sergilendi

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MUŞ (AA) - Muş Gençlik ve Spor ile Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerinin iş birliğiyle açılan kurslarda gençlerin yaptığı ürünler sergilendi.

Muş Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan fotoğrafçılık, resim, yağlı boya, ebru, tezhip, minyatür, su kabağı işlemeciliği ve ahşap boyama kurslarında gençlerin yaptığı ürünler beğeniye sunuldu.



Gençlik Merkezi Müdürü Murat Aktaş, gazetecilere, Gençlik Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açtıkları kurslarda gençlere birçok alanda eğitim verdiklerini söyledi.



Gençlerin yaptığı ürünlerden oluşan sergiyi açtıklarını belirten Aktaş, "Kursiyerler ürettikleri eserleri satarak aile ekonomisine katkı sağlayacaklar. Yapılan eserleri Gençlik Haftası boyunca hem gençlik merkezimizde hem de 19 Mayıs kutlamalarımızda sergileyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Ahşap boyama usta üreticisi Eda Dede ise serginin geri dönüşüm ağırlıklı olduğunu dile getirdi.

Atıl durumdaki malzemeleri büyük ölçüde geri dönüştürdüklerini ifade eden Dede, "Çöpe atılan zeytin çekirdeği, fıstık kabuğu, demir, salça kutuları ve cam şişeleri kursiyerlerle birlikte tasarlayıp hem ekonomiye kazandırıyoruz hem de öğrencilerimiz meslek öğreniyorlar." dedi.

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