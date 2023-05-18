Muş Valisi Gündüzöz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, milletin bağımsızlığını, azim ve kararlılığının kurtaracağına inanan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'dan başlayan bağımsızlık yolculuğunun, Havza, Amasya, Sivas ve Erzurum ile devam ettiğini belirtti.



En nihayetinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile milletin tüm dünyaya mücadele gücünü gösterdiğini ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Gençlik, bir milletin geleceğidir. Ancak gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek, yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Güçlü ve saygın Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bu vesileyle devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum."

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