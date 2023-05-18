Malazgirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği

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MUŞ (AA) - Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları etkinliklerle başladı.

Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kız öğrenci yurdu konferans salonunda düzenlenen etkinlik, öğrencilerin oratoryo gösterileriyle başladı.

Müzik dinletisiyle devam eden programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.



Programa, Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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