Belediye Başkanı Asya'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.



Başkan Asya, mesajında, gençlerin fikir ve görüşlerini önemsediklerini, gençler için atılan her adımı ülkenin geleceğine yapılan büyük bir yatırım gibi gördüklerini belirtti.



En temel görevlerinden birinin gençlere kalkınmış ve gelişmiş bir şehir bırakma olduğunu ifade eden Asya, şöyle devam etti:



"Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk adımlarından olan, bağımsızlık tutkusunun, vatan aşkının, hür ve müstakil yaşama kararlılığının sembolü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Milletimizin emsalsiz fedakarlıkları ile yürütülen İstiklal Savaşı'nın başlatıldığı bu tarihi adım, milletimizin birlik ve beraberliğinin ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin de adı olmuştur. Ülkenin en sıkıntılı günlerinde, dünya siyasi tarihine bakıldığında demokrasi ve özgürlük adına başlayan umut dolu mücadelelerin dinamiği olan gençler, dün olduğu gibi bugünde ülkemizde bağımsızlık ve demokrasi bayrağını yükseklere taşımaya devam ediyorlar."

Milletin ideallerini gerçekleştiren ve ülkeyi daha da büyütmek için azim ve kararlılığını her daim sürdüren gençlerin, atalarının emanetine sahip çıkacaklarına inandıklarını vurgulayan Asya, şunları kaydetti:



"Bizler, gençlerimizin fikir ve görüşlerini önemsiyoruz. Gençlerimiz için atılan her adımı bu ülkenin geleceğine yapılan büyük bir yatırım gibi görüyor, bu anlayış içinde hareket ediyoruz. En temel görevimiz, gençlerimize kalkınmış ve gelişmiş bir şehir bırakmaktır. Ülkemizde, özellikle son 21 yıl içinde, hükümetlerimizin üstün gayretleriyle birçok alanda devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirildi. Bu minval üzere kendi yerelimizde gençlerimize yönelik çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin, ülkemizin bugün ulaştığı seviyeleri çok daha ileriye taşıyacaklarına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

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