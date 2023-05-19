Malazgirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, belediye otoparkında devam etti.

Öğrencilerin şiir okuduğu ve gösteriler yaptığı programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliklere, Kaymakamı Göksu Bayram ve eşi Nebahat Er Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Nermin Çankaya, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Gençlik Spor Müdürü Ömer Özbey, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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