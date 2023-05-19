Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.



Program, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan'ın kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Spor salonunda devam eden programda Said Nursi Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Zahid Kaplan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda halk oyunları ve gösteriler sergilendi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Akçan ve Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel katıldı.

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