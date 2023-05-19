Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA

Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Program, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan'ın kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Spor salonunda devam eden programda Said Nursi Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Zahid Kaplan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda halk oyunları ve gösteriler sergilendi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Akçan ve Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Malazgirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor ...
Belediye Başkanı Asya'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Asya'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, ...
Malazgirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği
YEREL HABERLER Malazgirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor ...
Muş Valisi Gündüzöz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ...
Muş'ta Müzeler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Muş'ta Müzeler Haftası kutlandı
Muş'ta gençlerin kurslarda yaptığı ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Muş'ta gençlerin kurslarda yaptığı ürünler sergilendi
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini ...
Muş Belediyesi'nden vergi ödemeleri çağrısı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi'nden vergi ödemeleri çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.