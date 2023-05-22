VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü yatırım çalışmalarına başladı

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MUŞ (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, yatırım projelerini hayata geçirmeye başladı.

VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, yaptığı açıklamada, kar örtüsünün yerden kalkmasıyla yatırım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Şebekeyi güçlendiren ve modernize eden yatırımlarla vatandaşlara verdikleri hizmetin kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Coşar, şöyle konuştu:

"Yatırım çalışmalarımızın ilk etabında ihtiyaç duyulan bölgelerde hatlarımızı yer altına alıyor, ağaç direkli şebekelerimizi beton direklerle değiştirerek şebekemizi güçlendiriyoruz. Bu çalışmalarımız aynı zamanda şebekemizi mevsimin olumsuzluklarına karşı da korumuş oluyor. Yeni açılan yollarda kuracağımız yeni aydınlatma tesisleriyle kentimizin aydınlığını daha da artırmayı amaçlamaktayız."

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