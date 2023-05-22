Malazgirt Belediye Başkanı Altın, muhtar ve STK temsilcileriyle buluştu

MUŞ (AA) - Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçedeki muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park'ında düzenlenen programda konuşan Altın, ülkenin önemli bir seçime gideceğini belirtti.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğine inandıklarını aktaran Altın, "Farklı siyasi düşünceleriniz, tercihleriniz olabilir. Bunlar gayet doğal ama bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanımıza Malazgirt'ten daha yüksek bir oy çıkacağına inancım tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımız her yerde Malazgirt ve şanlı tarihinden bahsediyor. Bu, biz Malazgirt halkı için büyük onur ve gururdur." diye konuştu.

Altın, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım'ın da katıldığı programda, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.