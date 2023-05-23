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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gezgin arıcılar Muş Ovası'na gelmeye başladı

AA

Gezgin arıcılar Muş Ovası'na gelmeye başladı

MUŞ (AA) - Kışın havanın soğumasıyla Akdeniz Bölgesi'ne giden gezgin arıcılar, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla Muş Ovası'na dönmeye başladı.

Muş'un verimli ve zengin floraya sahip ovaları ve yaylaları, ilkbahar ve yaz aylarında bal üreticilerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Akdeniz Bölgesi'ndeki illerden Muş Ovası'na dönen arıcıları ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, kentin tarımsal ve hayvansal alanda bölgenin potansiyeli en yüksek illerinden biri olduğunu söyledi.

Gezgin arıcıların, çayır ve mera bakımından zengin olan Muş Ovası'na döndüğünü anlatan Gün, şöyle konuştu:

"Çayır ve mera alanlarının yanı sıra yabani otlar, kendine has florası ile yonca ve korunga gibi ürünlerin yetiştirilmesinden dolayı ovada çiçeklenme dönemi uzun sürüyor. Bu da arıcıların ovaya gelmesini sağlıyor. Güneydeki illerde kışı geçiren hem yerli hem de gezgin arıcılar geri geliyor. İlde 52 bin kovanımız var. Bu sayı gezgin arıcıların gelmesiyle 100 bine çıkmaktadır."

Bu yılın mevsimsel olarak iyi geçmesi ve yağışın ortalamanın üzerinde olmasından dolayı arıcıların Muş'u tercih ettiğini kaydeden Gün, 2022'de 600 tonun üzerinde bal hasadı yapıldığını, bu yıl rekoltenin artmasını beklediklerini aktardı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinden Muş Ovası'na gelen arıcılardan Cahit Ekici ise "Yerli ve gezgin arıcılarımız Muş'a gelmeye başladı. Burada yaklaşık bir ay kalıyorum. Daha sonra yaylalarda gezerek arılara uygun bitki florasını takip ediyorum. 400 kovanım var. Muş'un florası çevre illere göre daha uygun. Bu da bize avantaj sağlıyor." dedi.

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