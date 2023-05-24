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Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

AA

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

MUŞ (AA) - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Her hafta çarşamba günü HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, şöyle konuştu:

"Yolunuz yol değil. Onların hayrı sizlere yoktur. Biz evlat hasreti ile yanıyoruz. HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Tek isteğimiz ciğerlerimizi geri versinler. Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar burada eylemime devam edeceğim. Evladım gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim."

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise çocuğunu HDP'nin götürdüğünü belirterek, "Çocuğumu kandırıp götürdüler. Kim çocukları kandırıp götürüyorsa Allah onların işini rast getirmesin. Onların çocuğu bir gece eve gelmediği zaman ne yapıyorlar? Ben oğlumu istiyorum. Nerde olursa olsun, sesimi duyarsa çıksın gelsin. Seni götürdükleri yerin yemeğini yiyorsan sana hakkımı helal etmem." dedi.

Baba Alaattin Koçhan da "Ersin, oğlum, senin oralarda ne işin var? Dön gel, annene, babana bu acıları yaşatmaya hakkın yok. Buradaki eylemimize her defasında gelip üzülerek geri gidiyoruz. Yıllardır senden haber almadık. Neredeysen çık gel. Seni PKK'dan, HDP'den istiyorum. Çünkü onlar seni Bursa'da alıp gitti. Sen kendi iradenle gitmedin. Diyarbakır'da gidip onlara üye oldun, çıktın gittin ama arkandakileri yakıp döktün. Yapma yavrum, taşın dibinde ve mağarada yatmakla bir yere varılmaz. Dön gel, devletine teslim ol." ifadelerini kullandı.

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