Muş'ta depremzede öğrenciler için kermes düzenlendi

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MUŞ (AA) - Muş'ta Nizami Mülk İmam Hatip Anadolu Kız Lisesi'ndeki öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından depremzede öğrenciler için kermes düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremden dolayı, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında düzenlenen kermes ilgi gördü.



Okul Müdürü Mehmet Vural, öğrenci, öğretmen ve velilerin evlerinde hazırladıkları yemek ve tatlı çeşitlerini kermeste satışa sunduklarını belirtti.

Depremzede vatandaşlara yardım amaçlı bir kermes düzenlediklerin aktaran Vural, şöyle konuştu:

"Satışa sunulan ürünlerden elde edilen geliri kardeş okul olarak seçilen Şanlıurfa Viranşehir Kemal Edip Kürtçüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi yararına kullanacağız. Amacımız depremzede kardeşlerimize bir nebze de olsa yardımcı olmak, onların yanında olduğumuz düşüncesini verebilmektir. Beklediğimizin üzerinde bir katılım var."

Öğrencilerden Gülsün Avcı ise kardeş olarak seçtikleri okuldaki öğrenciler için evde annesiyle yaptıkları ürünleri sattıklarını belirterek, "Buradan elde edilen gelirin tamamı depremzede öğrencilere gönderilecek. Amacımız depremde zarar gören kardeşlerimizin yanında olmak." dedi.

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