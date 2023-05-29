Bulanık'ta satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile satranç il ve ilçe temsilcilikleri tarafından geçen hafta düzenlenen ve 3 gün süren turnuvada dereye girenlere ödüllerinin verilmesi için spor salonunda program düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, burada yaptığı konuşmada, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

Dereceye giren ilkokul öğrencisi Ahsen Hifa Söylemez, uzun süredir satrançla ilgilendiğini ve turnuvanın kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.

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