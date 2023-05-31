Köy çocuklarının yüzünü yaptıkları oyuncaklarla güldürdüler

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MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursa katılan kadınlar ve genç kızlar, yaptıkları oyuncakları köy okullarındaki ana sınıfı öğrencilerine hediye etti.

Muş Gençlik Merkezi'nde geçen yıl başlatılan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursu'na katılan 120 kadın, "köy çocukları oyuncaksız kalmasın" sloganıyla, evlerinde kullanmadıkları ya da çevrelerinden topladıkları cam, kumaş, pet şişe, karton, örgü ipi gibi malzemelerden oyuncak yapmaya başladı.

Usta öğreticilerin de desteğiyle birbirinden farklı oyuncaklar tasarlayan kadınlar, haftanın belirli günleri yaptıkları oyuncakları kilometrelerce yol katederek gittikleri köylerde ana sınıfı öğrencilerine hediye etti.

Projeyle geri dönüşüme de dikkati çeken kadınlar, bugüne kadar 20 köy okulunda yüzlerce çocuğa oyuncak dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Son durakları merkeze 18 kilometre uzaklıktaki Özdilek köyü olan kadınlar ve gençlik liderleri, çocuklara oyuncak dağıttı, yüzlerini boyayıp oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, Gençlik Merkezlerinde sanatsal, sportif ve kültürel birçok faaliyet yapıldığını söyledi.

Merkezde açılan kurslara kadınların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Çocuk Gelişim ve Eğitimi Kursu'ndaki kadınlar, geri dönüşüme katkı sağlamak için atıl malzemeleri dönüştürerek oyuncak üretiyor. 20 köy okulumuza giderek, bu oyuncaklarımızı çocuklarımıza hediye ettik. Burada amacımız çevre bilincini oluşturmak ve malzemelerin çöp olmasını engellemek. Burada geri dönüşüme katılımı sağlayarak insanlarımızın geri dönüşüme olan ilgilerini artırmaktır. Emeği geçen kurs hocasına ve kadınlara teşekkür ediyorum."

- "Çocukların yüzündeki ifadeyi görünce ben de mutlu oluyorum"

Kurs öğreticisi Çiğdem Söylemez ise yaptıkları oyuncakları kilometrelerce uzaklıktaki çocuklara ulaştırarak onları mutlu etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Çok anlamlı bir çalışma yaptıklarına inandığını belirten Söylemez, "Bugüne kadar 20 köy okuluna oyuncaklarımızı dağıttık ve devam edecek. Şu anda birçok ürünümüz birikti. Bu oyuncakları da öğrencilerine götüreceğiz. Köydeki çocukların yüzündeki ifadeyi görünce ben de mutlu oluyorum. Kursiyerler evden getirdikleri malzemeleri nasıl değerlendireceklerini ve çöpe atılmayacağını öğrendiler. Burada kendi oyuncaklarını kendileri üretiyorlar. Kurs, her anlamda kadınlara faydalı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kursiyerlerden Nura Altun da evde kullanmadıkları karton, cam ve pet şişelerle çok farklı oyuncaklar yaptıklarını belirterek, "Çocuklar için yaptığımız ürünlerle kendimizi geliştiriyoruz. Atıl malzemelerle yaptığımız oyuncakları Özdilek köyüne getirdik, çocuklara dağıttık. Onların mutluluğuyla biz de mutlu olduk." dedi.

Gençlik lideri Hadis Çiçek ise "Özdilek köyünde çocuklarla oyunlar oynadık. Kadınların yaptığı oyuncakları dağıttık. Güzel bir gün geçirdik. Hepsine teşekkür ederim." diye konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Büşra Karakaya da kendilerine güzel bir gün yaşatan gençlere ve oyuncak dağıtan kadınlara teşekkür etti.

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