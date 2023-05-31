Muş'ta aileler HDP önündeki eylemlerinde 100. haftayı geride bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta aileler HDP önündeki eylemlerinde 100. haftayı geride bıraktı

AA

Muş'ta aileler HDP önündeki eylemlerinde 100. haftayı geride bıraktı

MUŞ (AA) - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerinde 100. haftayı geride bıraktı.

Her hafta olduğu gibi HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Oğlunun 8 yıl önce kandırılarak dağa çıkarıldığını ifade eden anne Ayten Koçhan, evladına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Çocuğunun peşini bırakmayacağını vurgulayan Koçhan, şöyle konuştu:

"Çocuğum teslim olsa da olmasa da ben burada olacağım. Çocuğumu PKK'dan, HDP'den istiyorum. Türkiye'mizin coğrafyası birdir. Nasıl onlar bizim ciğerimizi yaktılarsa Allah da onların ciğerini yaksın. Biz her gün evlat hasretiyle yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine çok sevindik. Yeni dönem inşallah çocuklarımız için bir umut olur ve dönüp teslim olurlar. Mal, mülk, para peşinde değiliz, evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Yeter artık, analar babalar ağlamasın. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Biz nasıl evlat hasretiyle yanıyorsak, onlar da öyle yansınlar. 100 haftadır buradayız. Gerekirse 100 hafta daha burada olmaya devam edeceğiz."

Halit Altun da oğluna teslim olması çağrısında bulunarak, "8 yıldır evlat hasreti çekiyorum. Onlar koltuklarında oturmuşlar keyif yapıyorlar. Evlatlarımızı onlara yedirmeyeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Var olduğumuz müddetçe davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Oğlum Muhsin'e sesleniyorum. Yıllardır senin hasretini çekiyoruz. Eğer hayattaysan annene ve babana dön. O kesimin bize faydası olmaz. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Bunun bilincinde olun. Memleketine, toprağına dön." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş Belediyesi'nin GES projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Muş Belediyesi'nin GES projesi devam ediyor
Köy çocuklarının yüzünü yaptıkları oyuncaklarla güldürdüler
YEREL HABERLER Köy çocuklarının yüzünü yaptıkları oyuncaklarla ...
Malazgirt'te doğal gaz çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Malazgirt'te doğal gaz çalışmalarına başlandı
Muş´ta dere taştı: 35 ev hasar gördü, bir köprü yıkıldı
YEREL HABERLER Muş´ta dere taştı: 35 ev hasar gördü, bir köprü ...
Bulanık'ta satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Bulanık'ta satranç turnuvasında dereceye girenlere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.