Muş Belediye Başkanı Asya, TBB yönetimine seçildi

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MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen üyeliğine seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği 2023 Olağan Meclis Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Belediyecilik faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantı sonrası görev süresi dolan encümen üyeleri yerine seçim yapıldı.

Seçimlerde, Asya, TBB encümen üyeliği görevine seçilerek yeni dönemde TBB yönetiminde yer aldı. TBB'nin yeni dönemdeki başkanı ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz oldu.

Başkan Asya, iki dönem TBB Başkanlığı görevini yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek yeni dönemde TBB Başkanlığı görevini yürütecek olan Yılmaz’a ve birliğin yeni yöneticilerine başarı diledi.

Asya, "Bize teveccüh gösteren tüm TBB üyelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı hizmetler yapmamıza vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.





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