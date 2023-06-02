Muş'ta depremzede öğrenciler için kermes düzenlendi

Bu diğer kısırlardan çok farklı: Meğer sırrı bunda saklıymış!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş'ta öğretmen, öğrenci ve veliler, depremzede öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen kermese veliler de destek verdi.

Okul Müdürü Menduh Astan, kermeste yaptığı konuşmada, kermesten elde edilen geliri depremzede öğrenciler yararın kullanacaklarını söyledi.



Kermese velilerin ciddi katkı sağladığını belirten Astan, "Amacımız birlik ve kardeşlik duygusunun pekişmesi. Yardımlaşma duygusunun ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize gösterme arzusundayız." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.