Muş'ta kadın kursiyerler sentetik ipten çarık üretiyor

MUŞ (AA) - Muş'ta Halk Eğitimi Merkezince açılan kurslara katılan kadınlar, sentetik ipten çarık üretmeye başladı.

Kurs öğretmeni Fikriye Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "tığ örgü kursu"nda ilk olarak panduf ve terlik ürettiklerini söyledi.

Yeni kazanımlar elde etmek için farklı arayışlara girdiklerini anlatan Ustaoğlu, "Kursiyerlerimiz ilk başta kendileri için üretmeye başladılar. Daha sonra akrabalarına hediye ettiler. Birkaç model ayakkabı ürettik ve bu modellerden üretime geçtik. Şu an bir ticari anlaşmamız yok. Çünkü ilk defa yapılan bir ürün. Bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Kursiyer Öznur Yavuz ise "Terlik, panduf ve ayakkabı yapmaya başladık. Biraz zor ama zevkle işimizi yapıyoruz. Bazen satış yapıyoruz, bazen de arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Bu sayede aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.