Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Kız öğrenci yurdu konferans salonunda yapılan etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, programda yaptığı konuşmada, çocuklara camileri sevdirmeleri gerektiğini söyledi.

Sultan Alparslan'ın diyarında güzel nesiller yetiştiğini belirten Demir, "İlimizde ve ilçelerimizde 4-6 yaş Kur'an kursu sayımız yeterli değil. Talep çok. Kur'an kurslarımıza çok müracaatlar var. Onun için biz de Muş'umuzda hazırlık yapıyoruz. İnşallah bu hususta hiç eksiklik kalmayacak şekilde elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz." diye konuştu.

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