Muş'ta yol çalışmaları sürüyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta belediye ekipleri havaların ısınmasıyla yol çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, çetin geçen kış mevsiminde bazı yollarda hasar oluştuğunu söyledi.

Kent genelinde yolların onarılmasına yönelik çalışma başlattıklarını anlatan Asya, şöyle konuştu:



"Çetin geçen kış mevsimi sonrası ana ve ara yollarımızdaki tahribatları onarmanın yanı sıra birçok mahallemizdeki yolları yeniliyoruz. Yerleşim alanlarındaki yeni yolları açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşların yeni yerleşim alanı olarak kullandığı bölgede birçok yolu açtık. Bunlarla beraber kent merkezinde imar planına göre yol olup ulaşıma açılmamış yolları da açarak halkımızın hizmetine sunuyoruz."

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