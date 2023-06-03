Muş Belediye Başkanı Asya, LGS sınavına girecek adaylara başarı diledi

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yarın yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.



Asya, yayımladığı mesajında, LGS merkezi sınavının eğitim hayatındaki önemine dikkati çekerek öğrencilerin stres ve heyecan yapmamaları gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin emeklerinin karşılığını alması temennisinde bulunan Asya, "Hedeflerine ulaşmak için uzun bir süredir emek veren umut ışığı çocuklarımızın bu sınavda başarılı olacaklarına inancım tamdır. Öğrenci kardeşlerimden LGS'yi hayati bir sınavmış gibi görmemelerini rica ediyorum. Her ne kadar bu sınav önemli olsa da hiçbir şey evlatlarımızın sağlığından daha önemli değildir. Öğrenci kardeşlerimizin uzun çalışmaları sonunda yaşamlarını şekillendirmek için istedikleri liseyi kazanması, eğitimlerine mutlu olacakları okulda devam etmesi en büyük dileğimizdir. Bu vesile ile sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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