Bulanık'ta gençlik merkezi ve kütüphanenin açılışı yapıldı

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MUŞ (AA) - Bulanık Müftülüğü ile Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğince kurulan gençlik merkezi ve kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, gençlere yönelik ayet ve hadisler ışığında geleceğin teminatı gençlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Diyanet Gençlik Merkezlerinin geleceğe yönelik büyük bir yatırım olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Gençleri sapkın akımlardan koruyacağına, manevi olarak gençlere çok büyük değerler katacağına ve vatanına milletine hayırlı bir nesil yetiştirmek adına çok önemli ve değerli olduğuna inanıyorum. Bu gençlik merkezi ve kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Merkez Cami İmamı ve İlçe Gençlik Koordinatörü Kiramettin Aydın ise güzel bir projeyi ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cami ve Kur'an kursları bünyesinde açılan kütüphanelerin bölge insanına değerli bir hizmet götürmesi açısından önemli olduğunu belirten Aydın, "Özellikler gençlerimiz başta olmak üzere isteyen herkes bu mekanlarda bilgiye kolaylıkla ulaşabilecek. Bu mekanlarda düzenlenen etkinlikler birlik ve beraberliğe katkı sağlıyor. Bu güzel hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.







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