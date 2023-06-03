Muş'ta üretilen eski kaşar peyniri coğrafi işaret belgesi aldı

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MUŞ (AA) - Muş'ta üretilen eski kaşar peyniri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle coğrafi işaret belgesi aldı.



Kaşar peyniri üretim tesisinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, yaptığı açıklamada, coğrafi işaret alan ürün sayısının dörde çıktığını söyledi.

Muş'un hayvan varlığı konusunda ülke genelinde 17'nci sırada yer aldığını anlatan Gün, şunları kaydetti:

"Çayır ve mera alanlarının fazla olması nedeniyle kaba yem konusunda hayvancılıkla elde edilen ürünlerin katma değeri yüksek. 2022'de kent genelinde 354 bin ton süt elde edildi. 8 süt işletmemiz faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlardan 6 tanesi eski kaşar üretimi yapıyor. Muş'ta yılda 250 ton kaşar peynir üretiliyor. Kent ekonomisine 50 milyon lira katkı sağlanıyor. Kaşar peynirin ilimize özgü olması için 2020'de coğrafi işaret konusunda çalışma başlattık. 2023'te tescil edildiği tarafımıza bildirildi."

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