Muş'ta üretilen eski kaşar peyniri coğrafi işaret belgesi aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta üretilen eski kaşar peyniri coğrafi işaret belgesi aldı

AA

Muş'ta üretilen eski kaşar peyniri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle coğrafi işaret belgesi aldı.

Muş'ta üretilen eski kaşar peyniri coğrafi işaret belgesi aldı

MUŞ (AA) - Muş'ta üretilen eski kaşar peyniri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle coğrafi işaret belgesi aldı.

Kaşar peyniri üretim tesisinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, yaptığı açıklamada, coğrafi işaret alan ürün sayısının dörde çıktığını söyledi.

Muş'un hayvan varlığı konusunda ülke genelinde 17'nci sırada yer aldığını anlatan Gün, şunları kaydetti:

"Çayır ve mera alanlarının fazla olması nedeniyle kaba yem konusunda hayvancılıkla elde edilen ürünlerin katma değeri yüksek. 2022'de kent genelinde 354 bin ton süt elde edildi. 8 süt işletmemiz faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlardan 6 tanesi eski kaşar üretimi yapıyor. Muş'ta yılda 250 ton kaşar peynir üretiliyor. Kent ekonomisine 50 milyon lira katkı sağlanıyor. Kaşar peynirin ilimize özgü olması için 2020'de coğrafi işaret konusunda çalışma başlattık. 2023'te tescil edildiği tarafımıza bildirildi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta silajlık soyanın deneme ekimi yapıldı
YEREL HABERLER Muş'ta silajlık soyanın deneme ekimi yapıldı
Bulanık'ta gençlik merkezi ve kütüphanenin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Bulanık'ta gençlik merkezi ve kütüphanenin açılışı ...
Bulanık'ta yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı
YEREL HABERLER Bulanık'ta yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı
Muş Belediye Başkanı Asya, LGS sınavına girecek adaylara başarı diledi
YEREL HABERLER Muş Belediye Başkanı Asya, LGS sınavına girecek ...
Muş'ta yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Muş'ta yol çalışmaları sürüyor
Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği
YEREL HABERLER Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu ...
Muş'ta kadın kursiyerler sentetik ipten çarık üretiyor
YEREL HABERLER Muş'ta kadın kursiyerler sentetik ipten çarık ...
Muş'ta depremzede öğrenciler için kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Muş'ta depremzede öğrenciler için kermes düzenlendi
Malazgirt Kaymakamı Bayram tayini çıkan Müftü Demirtaş'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Malazgirt Kaymakamı Bayram tayini çıkan Müftü ...
Muş'ta 500 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası üretime başladı
YEREL HABERLER Muş'ta 500 kişinin istihdam edildiği tekstil ...
Muş'ta 7 köyde kurulan süt toplama merkezlerinden 550 üretici faydalanıyor
YEREL HABERLER Muş'ta 7 köyde kurulan süt toplama merkezlerinden 550 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.