Muş'ta silajlık soyanın deneme ekimi yapıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta 'Silajlık Soyalar Muş Ovası İçin Umut Vaat Ediyor' projesi kapsamında 15 dönümlük alanda silajlık soya ekimi yapıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen "Silajlık Soyalar Muş Ovası İçin Umut Vaat Ediyor" projesinin startı verildi.

Merkeze bağlı Çöğürlü köyünde gerçekleştirilen programda açıklama yapan Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr Yaşar Karadağ, Muş'a ve bölgeye yeni ürünler kazandırmaya devam ettiğini söyledi.

Projenin ilk ayağını icra ettiklerini ifade eden Karadağ, Çöğürlü ve Özdilek köylerinde 15 dönüm alanda silajlık soyaları toprakla buluşturacaklarını aktardı.

Silajlık soyanın çok önemli bir kaba yem kaynağı olduğunu dile getiren Karadağ, "Muş, hayvancılık açısından Türkiye'de önemli illerden biri. Yapılan masrafların yüzde 70'nden fazlasını yem giderlerinin oluşturduğu düşünülürse silajlık soya önemli katkı sağlayacak." dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise kentin hayvancılık konusunda önemli bir konumda olduğunu kaydetti.

Geçen yılın TÜİK verilerine göre Muş'un 301 bin büyükbaş, 1 milyon 205 bin küçükbaş hayvanı varlığının olduğuna dikkati çeken Gün, şöyle konuştu:



"Hayvancılığımızın bu potansiyelinin yanında da kaba yem ihtiyacımız bulunmaktadır. Çayır ve meralarımızın yüzde 50'sinin üzerinde olması ve bunun yanında da yonca ve korunga yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kış mevsiminde kaba yem ihtiyacı çok fazla. Bu yemin kaliteli olması da bizim açımızdan önemlidir. Bu konuda da çiftçilerimize yeni alternatif ürünlerin sunulması için de yeni bir demonstrasyon uygulamaktayız. Silajlık soyanın yüzde 16-17 protein oranına sahip olması, vejetasyon süresinin kısalığı, süt yağını artırmasından dolayı önemli bir üründür. Biz bu ürünün ilimizde yaygınlaşması için çalışmalarımız sürdürüyoruz. İyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

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