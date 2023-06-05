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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

AA

Bulanık'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında, 6 ay önce bir kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından başlayan husumet barışla sonuçlandı.

Kanaat önderlerinin girişimleri sonucu İmam-ı Şafii Camisi'nde bir araya getirilen Doğu ve Sarp aileleri, tokalaşarak barıştı.

Barış törenine katılan İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, kardeşçe, barış ve huzur içinde yaşamaları gerektiğini belirterek, "Bizim görevimiz, size hizmet için vardır. Allah, her iki taraftan razı olsun. Bu barışı sağladık. Barışın sağlanmasında büyük emek harcayan Ergin ailesi ve din görevlilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçe Müftü Vekili Servet Güler de ailelerin barışmasını sağlayan kanaat önderlerine teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Güler, müminlerin kardeş olduğunu, aralarında kan davası, küskünlük ve kırgınlığın olmaması gerektiğini ifade etti.

Barış yemeği ile son bulan programa, din görevlileri, Şehitlik Mahallesi Muhtarı Orhan Öner, kanaat önderleri ve aile bireyleri katıldı.

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