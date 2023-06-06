Malazgirt'te depremzede öğrenciler yararına kermes düzenlendi

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Alpaslan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, deprem bölgesindeki öğrencilere destek olmak amacıyla kermes düzenledi.

Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Müftüsü Vekili Bekir Orman, Gençlik Spor Müdürü Ömer Özbey'in açılışını yaptığı kermeste, yapılan ürünler satışa sunuldu.



Kermesten elde edilecek gelirin, depremden etkilenen öğrencilere gönderileceği belirtildi.



Kaya, kermesi düzenleyen okul müdürü Sedat Esen, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerden Şilan Demir, depremzedeler için kermes düzenleme kararı aldıklarını belirterek, "Umarım kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına küçük de olsa bir katkımız olur." dedi.

Kermese, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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