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Muş'taki yaylalarda konaklayan göçerlerin süt sağım mesaisi başladı

AA

Muş'taki yaylalarda konaklayan göçerlerin süt sağım mesaisi başladı

MUŞ (AA) - Havanın ısınmasıyla hayvanlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Muş'a getiren göçerlerin süt sağım mesaisi başladı.

Uzun süren yolculuğun ardından Şenyayla ve Kozma yaylalarına gelerek kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, bölgedeki yayla ve meralarda otlattıkları hayvanlarının sağımını yapıyor.

Göçerler, sezon boyunca elde ettikleri sütten yaptıkları ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.

Göçerleri ziyaret eden Muş Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanı Nimet Salkım, kentte küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon 200 bin olduğunu, göçerlerin gelmesiyle bu sayının 1,5 milyonu aştığını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yetiştiricilerin yazın Muş'taki yaylaları tercih ettiğini belirten Salkım, "Bunun sebebi yaylalarımızın küçükbaş hayvancılığa uygun olmasıdır. Süt sağım sezonu başladı. Yetiştiricilerimiz sağdıkları sütü peynire dönüştürerek il merkezlerinde satıyor. Yetiştiricimizin gelir kaynağı süt ve kuzudur. Bu yıl yağmurun fazla olmasından dolayı yaylalarımızın durumu çok iyi." diye konuştu.

Ziyaret ettikleri yetiştiricilerin sorunlarını yerinde dinleme fırsatı bulduklarını aktaran Salkım, dile getirilen talepleri çözmek adına ilgili makamlarla görüştüklerini kaydetti.

Zor olmasına rağmen yetiştiricilerin hayvancılığı sürdürmeye devam ettiğini anlatan Salkım, "Emek vererek sofralarımızın baş tacı ürünleri üretiyorlar. Biz de birlik olarak küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi adına var olan sorunları gidermeye çalışacağız." dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden Şenyayla bölgesine gelen besicilerden Muzaffer Taş ise 3 ay boyunca kentte kalacaklarını belirtti.

Süt sağım sezonunun başladığını dile getiren Taş, "Sağdığımız sütlerden yaptığımız ürünleri il merkezinde satışa sunuyoruz. 600 hayvanımız var ve günde 2 defa sağım yapıyoruz. 3 ay burada kaldıktan sonra tekrar Nusaybin'e gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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