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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta "Benim Gözümden Bulanık" fotoğraf sergisi açıldı

AA

Bulanık'ta "Benim Gözümden Bulanık" fotoğraf sergisi açıldı

​​​​​​​MUŞ (AA) - Bulanık Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Lisesinin düzenlediği "Benim Gözümden Bulanık" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

İlçe meydanında 20 fotoğraftan oluşan serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Sarı ile fotoğrafları çekenlerden bilgi aldı.

Ocak, serginin Bulanık'ın tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti, fotoğrafları çekenlere başarı diledi.

Sarı ise yarışmada 100 fotoğraf arasındaki en iyi 20 fotoğrafın seçilmesi için okulun öğretmenleri ile ilçede görev yapan gazetecilerinde araların da bulunduğu jürinin hassas davrandığını söyledi.

Jürinin fotoğrafların kime ait olduğun bilmeden değerlendirme yaptığını belirten Sarı, "Jürimiz tarafından seçilen 20 fotoğraf sosyal medyadan halk oylamasına sunuldu. Oylamada ilk 3'e giren fotoğraf belirlendi." dedi.

Kaymakam Ocak ile Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Programa, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Tekin Kıpçak, Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan ve davetliler katıldı.

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