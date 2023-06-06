Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

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MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, kentte yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Asya, geçen ay demokrasi şöleni havasında bir seçim sürecinin yaşadığını belirterek, ilk defa yapılan 2 turlu seçimin sonucunun hayırlara vesile olmasını diledi.



Türkiye Yüzyılı'nın inşası, ihyası ve gönül coğrafyasında insanlarının umutla beklediği bir yapının oluşmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Asya, "Şehrimizde de kazasız belasız bir seçim süreci geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Yeniden seçilen Cumhurbaşkanımızın şahsında tüm Bakanlar Kurulu kabinesine şahsım, meclisim ve şehrim adına da başarı diliyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kentte başlattıkları yatırım ve projeleri süratle devam ettirdiklerini anlatan Asya, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde şehrin aksaklıklarını gidereceklerini kaydetti.

Asya, geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı'nda kendisini birlik encümen üyesi seçen belediye başkanlarına teşekkür etti.

Eski Erzurum ve Hürriyet Caddelerinin üst yapı yenilemelerinin devam ettiğini hatırlatan Asya, şunları kaydetti:

"Dere Mahallesi'ndeki projeyi sekteye uğratan sıkıntıları gidermek üzere arkadaşlarımız mahalle sakinlerimizle toplantı yapacak. Akabinde iki büyük caddemizin geri kalan yol, aydınlatma ve kaldırım çalışmalarını bir an önce bitirmeyi planlıyoruz. Eski Erzurum Caddesi'nin devamı olan Muratpaşa Caddesi'nin kaleye bağlantı yolunda da çalışmalar devam ediyor. Alparslan-2 Barajı'nda temin edeceğimiz içme suyu projemiz ilgili bakanlığımızın yetkililerince takip ediliyor. Yüz yıllık sorunu, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında bitirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Daha önce şehrimizin kangrenleşmiş iki sorunundan bahsettiğimizde ilki alt yapı ikincisi içme suyuydu. Bu yıl yoğun yağışın olduğu ilimizde alt yapının yenilenmesinden dolayı vatandaşlarımızın mağduriyetine şahitlik etmedik. Aynı şekilde içme suyu projesiyle de büyük bir eksikliği gidereceğiz."



İtfaiye araç filosunu güçlendirdiklerini belirten Asya, tam kapasiteli modern yeni itfaiye binası yapımını başlattıklarını söyledi.



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