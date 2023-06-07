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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

AA

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

MUŞ (AA) - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına, teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

HDP'den, PKK'dan korkmadıklarını belirten Teker, "Yeter artık anneler babalar ağlıyor. Korkmayın, gelin, devlet buradadır. Korkmasınlar, gelip çocuklarını istesinler. 4 yıldır burada ve Diyarbakır'da eylem yapıyorum. Çocuğum gelinceye kadar eylemi devam ettireceğim." dedi.

Ayten Koçhan da 8 yıldır evladından haber alamadığını dile getirdi.

Çocuklarına kavuşmak için Muş'ta 101 haftadır eylem yaptıklarını söyleyen Koçhan, şunları ifade etti:

"Yolunuz yol değil, artık yeter, anneler-babalar ağlamasın, dayanamıyoruz. Bu Türk-Kürt davası değil. Sizi kandırıyorlar. Onların çocukları Avrupa'da okullarda okuyor, siz ise dağların başındasınız. PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Evladı dağda olan bütün annelere sesleniyorum, korkmasınlar, gelip bize destek versinler. Çocuklarımıza sesleniyorum, yolları yol değil, gelip teslim olsunlar."

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