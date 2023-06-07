Malazgirt Devlet Hastanesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt Devlet Hastanesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor

AA

Malazgirt Devlet Hastanesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor

MUŞ (AA) - Muş'u Malazgirt ilçesinde yaptırılan yeni hastane binasında çalışmalar devam ediyor.

Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Esma Söylemez ile hastane müdürü Hüseyin Haydaroğolları inşaatta incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Haydaroğolları, gazetecilere, yıl sonuna kadar inşaat çalışmalarının biteceğini söyledi.

Proje tamamlandığında Malazgirt'in modern bir sağlık kompleksine kavuşacağını ifade eden Haydaroğulları, şunları kaydetti:

"2016'da başlayan Malazgirt Devlet Hastanesi inşaatı, yüklenici firmalar tarafından çeşitli gerekçelerle tamamlanamadı. İnşaat çalışmaları yapılan anlaşmalarla yeniden başladı. Burada bölgemiz için son derece önemli bir sağlık yatırımı projesi hayata geçecek. Yıl sonuna kadar projenin tamamlanmasını hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini ...
Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
Bulanık'ta "Benim Gözümden Bulanık" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Bulanık'ta "Benim Gözümden Bulanık" fotoğraf sergisi ...
Muş'ta kadınların yaptığı ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Muş'ta kadınların yaptığı ürünler sergilendi
Malazgirt'te okullar arası bilgi yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Malazgirt'te okullar arası bilgi yarışması düzenlendi
Muş'taki yaylalarda konaklayan göçerlerin süt sağım mesaisi başladı
YEREL HABERLER Muş'taki yaylalarda konaklayan göçerlerin süt sağım ...
Malazgirt'te depremzede öğrenciler yararına kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Malazgirt'te depremzede öğrenciler yararına kermes ...
Bulanık'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
YEREL HABERLER Bulanık'ta iki aile arasındaki husumet barışla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.