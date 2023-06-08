Muş'ta hafif ticari araç ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde hafif ticari araç ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Bulanık-Ahlat kara yolunun Zafer Mahallesi yakınlarında Galip Sönmez yönetimindeki 49 J 2357 plakalı öğrenci servisi ile 16 GT 294 plakalı Özkan Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan 5'i öğrenci 9 kişi, ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpkaç, hastanede yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.