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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta depremzedelerin yararına yıl sonu sergisi açıldı

AA

Bulanık'ta depremzedelerin yararına yıl sonu sergisi açıldı

MUŞ (AA) - Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne bağlı Aile Destek Eğitim Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezindeki kursiyerler tarafından depremzedelerin yararına yıl sonu sergisi açıldı.

Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı ve kurum amirleri 900 eserin bulunduğu serginin açılış kurdelesi kesti.

Bostancı, yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi Merkezi olarak daha güzel bir ilçede kadınların yaşaması için projeler ürettiklerini söyledi.

Aile Destek Eğitim Merkezi ile yıl sonu sergisini açtıklarını ifade eden Bostancı, şöyle konuştu:

"Bu yıl sergimize ek olarak depremzedelerimiz yarına bir kermes düzenledik. İnşallah kermesimizden gelen yardımlarla depremzedelerimize destek çıkacağız. İlçemize gelen depremzede kardeşlerimize bir katkı sunmaya çalışacağız. 17 usta öğretici ve 217 öğrenciyle gönüllü olarak sergi hazırladık. Sergimiz depremzedeler için üç gün açık olacaktır."

Konuşmanın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

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