Muş'ta kurbanlık sevkiyatı devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta kurbanlık sevkiyatı devam ediyor

AA

Muş'ta kurbanlık sevkiyatı devam ediyor

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde batı illerine kurbanlık sevkiyatı devam ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Malazgirt ve köylerindeki üreticiler, kurbanlıklarını İzmir, İstanbul ve Ankara gibi illere kamyonlarla sevk etmeye başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, yaptığı açıklamada, kurban sevkiyatlarının sorunsuz devam ettiğini söyledi.

Taşsöken, "İlçemizde şu ana kadar 1123 büyükbaş hayvan sevkiyatımız oldu. Koyun ve keçi sevkiyatımız da oldu. İlçemizde sevkiyatını yaptığımız kurbanlıklarımızın tamamı veteriner hekimlerimizin kontrolünden geçiyor." dedi.

Besicilerden Mirza Mehmet Özkahraman da 50 büyükbaş hayvanını Ankara'ya götüreceğini belirterek, "Her yıl Malazgirt'ten kurbanlıkları batı illerine götürerek kurban pazarlarında satıyoruz. İşlerimiz iyi gidiyor." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulanık'ta depremzedelerin yararına yıl sonu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Bulanık'ta depremzedelerin yararına yıl sonu sergisi ...
Muş'ta Tütün İşleme Fabrikası'nın temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Muş'ta Tütün İşleme Fabrikası'nın temeli törenle ...
TKDK İl Koordinatörü Süne, kentteki yatırımları inceledi
YEREL HABERLER TKDK İl Koordinatörü Süne, kentteki yatırımları ...
Muş'ta hafif ticari araç ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muş'ta hafif ticari araç ile öğrenci servisinin ...
Muş Alparslan Üniversitesi'ne atanan Alican, göreve başladı
YEREL HABERLER Muş Alparslan Üniversitesi'ne atanan Alican, göreve ...
Bulanık'ta GES Projesi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Bulanık'ta GES Projesi hayata geçiriliyor
Muş'ta özel öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Muş'ta özel öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi
Malazgirt Devlet Hastanesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Malazgirt Devlet Hastanesi'nin inşaat çalışmaları ...
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.