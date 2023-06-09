Muş'ta kurbanlık sevkiyatı devam ediyor

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde batı illerine kurbanlık sevkiyatı devam ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Malazgirt ve köylerindeki üreticiler, kurbanlıklarını İzmir, İstanbul ve Ankara gibi illere kamyonlarla sevk etmeye başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, yaptığı açıklamada, kurban sevkiyatlarının sorunsuz devam ettiğini söyledi.

Taşsöken, "İlçemizde şu ana kadar 1123 büyükbaş hayvan sevkiyatımız oldu. Koyun ve keçi sevkiyatımız da oldu. İlçemizde sevkiyatını yaptığımız kurbanlıklarımızın tamamı veteriner hekimlerimizin kontrolünden geçiyor." dedi.

Besicilerden Mirza Mehmet Özkahraman da 50 büyükbaş hayvanını Ankara'ya götüreceğini belirterek, "Her yıl Malazgirt'ten kurbanlıkları batı illerine götürerek kurban pazarlarında satıyoruz. İşlerimiz iyi gidiyor." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.