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Muş'ta küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini yaylalara çıkarmaya başladı

AA

Muş'ta küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini yaylalara çıkarmaya başladı

MUŞ (AA) - Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Muş'ta, havanın ısınmasıyla besiciler, sürülerini yaylalara çıkarmaya başladı.

Merkeze bağlı Kırköy, Sürügüden, Yücetepe ve Aşağısızma köylerindeki yetiştiriciler, et ve süt verimini artırmak için hayvanlarını bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara götürüyor.

Uzun süre kalacakları yaylalara erzak ve diğer ihtiyaçlarını traktör yardımıyla çıkaran besiciler, hayvanlarını bölgenin verimli otlaklarında besliyor.

Besicilerden Mehmet Dinçer, küçükbaş hayvan sürüsünü Kırköy yaylasına çıkardığını söyledi.

Havanın yağışlı olması nedeniyle yaylaya birkaç gün gecikmeli çıktıklarını belirten Dinçer, "Bugün zorlu yolculuğumuz başladı. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Yaylalara göre kalma süresi değişiyor. Biz 2 ay kalacağız. Diğer besiciler de 1-2 güne kadar gelecekler. Yolumuz bozulmuş. İl Özel İdare ekibi iş makineleriyle temizledi. Ekiplere teşekkür ederiz." dedi.

Vahap Menteş de yaylaya çıkmaya başladıklarını bildirerek, "Yaylaya çıkınca ferahlıyoruz. Suyu ve yeşilliği çok güzel. Günde iki kez sağım yapılacak. Hayvanlardan elde edilecek sütlerden peynir üretilecek. Yeni geldik ve yerleşmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 2 ay kaldıktan sonra köyümüze döneceğiz. Sıcak havalarda hayvanlarımız telef olmasın diye yaylaya geliyoruz. Burada kaldığımız sürece, peynir ve tereyağı üretiyoruz. Bu nedenle hayvanlara iyi bakmamız lazım. Köyde hayvancılık yapan herkes geliyor. Yeşilliği güzel, suyu bol. Hayvanlarımız burada rahat ediyor." diye konuştu.

Sakine Öner ise yaylada yaklaşık 3 ay kalacaklarını, ürettikleri ürünlerden ihtiyaçları kadar ayırdıklarını kalanını da satarak geçimlerini sağladıklarını bildirdi.

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