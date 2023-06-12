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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta "Müzik şöleni" etkinliği düzenlendi

AA

Bulanık'ta "Müzik şöleni" etkinliği düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde belediye tarafından "müzik şöleni" etkinliği düzenlendi.

Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ve müzik öğretmenlerinden oluşan koro, şarkılar seslendirerek davetililere güzel anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel etkinliklere ilgi gösterdiğini belirtti.

Güzel bir etkinlik icra edildiğini aktaran Ocak, "Muhteşem bir konserdi. Çok keyif aldım. Hem Türk Sanat Müziği hem de Türk Halk Müziği vardı. Bu akşam çok güzel oldu. Böyle bir güzel geceyi bize yaşatan öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Bulanık'ın bu tarz etkinliklerle anılması bizler için bir onurdur. Mutlu olduk. Bundan sonrada bu etkinliklerimiz devam edecektir." dedi.

Ocak, öğretmenlere plaket verdi.

Konsere, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, Cumhuriyet Savcısı Halil Demir, Asliye Hukuk Hakimi Ahmet Karaköse, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Garnizon Komutanı Tekin Kıpçak, Milli Eğitim Şube Müdürleri Tekin Erdoğan ve Metin Aral, AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir ve vatandaşlar katıldı.

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