Bulanık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne üye seçimi yapıldı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne yeni üyelerin seçimi gerçekleştirildi.
Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2023 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak başkanlığında belediye konferans salonunda yapıldı.
Toplantıda birliğe üye İl Genel Meclis üyeleri ve 56 köy muhtarlarının katılımı ile encümen üye seçimi yapıldı.
Geçen yılın faaliyet raporu ile 2023'ün faaliyet programının görüşülmesinin ardından tüzük gereğince İl Genel Meclis üyelerinden 2 kişi, muhtarlardan 2 kişinin belirlenmesi için seçime geçildi.
Ocak, seçilen üyeleri tebrik ederek başarı diledi, önceki dönemlerde görev alan birlik üyelerine teşekkür etti.
Birlik faaliyetlerinin değerlendirilmesiyle sona eren toplantıya İl Genel Meclis üyeleri, İlçe Özel İdare Müdürü Fethi Kara, birlik personeli ve muhtarlar katıldı.