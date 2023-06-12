Bulanık'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

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MUŞ(AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe Müftülüğü koordinasyonunda Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Hacı adaylarının havalimanına uğurlandığı törende konuşan İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, hayırlı bir hac vazifesi yerine getirmeleri temennisinde bulundu.

Hac yolculuğunun kutsal olduğunu belirten Demir, "Önemli bir vazife ve bir takım meşakkatleri de barındıran bir ibadettir. En güzel şekilde o mübarek mekanları değerlendireceğinize inanıyor, haccınızın kabulünü Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Ardından yakınlarıyla vedalaşan 180 hacı adayı, hac ibadetini yerine getirmek üzere 4 din görevlisi, kafile başkanı ve irşat görevlisi ile dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

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