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Muş'ta özel öğrenciler ve öğretmenleri okulun bahçesindeki boş alanı bostana dönüştürdü

AA

Muş'ta özel öğrenciler ve öğretmenleri okulun bahçesindeki boş alanı bostana dönüştürdü

MUŞ (AA) - Muş'ta Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğretmen ve öğrencileri, okulun bahçesindeki boş alanda tarım yapıyor.

Öğrencilerde organik tarım bilincinin oluşması amacıyla çalışma başlatan öğretmenler, okulun bahçesindeki boş alana domates, salatalık, patlıcan ve biber fideleri ile soğan ekti.

Alanın etrafını tel örgü ile kapatarak sulama sistemi kuran öğretmen ve öğrenciler, burada elde ettikleri ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmayı planlıyor.

Okul müdürü Aydın Güngör, yaklaşık 500 metrekarelik alanda uygulama bostanı yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerle önce toprağı hazırladıklarını anlatan Güngör, "Toprağı gübreleyerek ekim aşamasına getirdik. Daha sonra ne ekebileceğimize öğrencilerimizle karar verdik. Hazırlıkların ardından domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerimizi toprakla buluşturduk. Amacımız çocukların hem motor hem de sosyal becerilerini geliştirmek. Çocukların normal hayatta da neler yapabileceğini göstermeyi istedik. Burada yetiştireceğimiz ürünlerimizi öğrencilerimizle toplayıp ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yusuf Özcan ise öğretmenlerle okulun bahçesinde oluşturdukları bostanla güzel bir proje yürüttüklerini belirtti.

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