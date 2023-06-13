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Muş'ta köy okulundaki bahar şenliğini jandarma ekipleri ve gençlik liderleri renklendirdi

AA

Muş'ta köy okulundaki bahar şenliğini jandarma ekipleri ve gençlik liderleri renklendirdi

MUŞ (AA) - Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bahar şenliklerine destek veren jandarma ekipleri ve gençlik liderleri öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen şenliğe katılan İl Jandarma Komutanlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, çocuklarla oyunlar oynadı.

Jandarma ekiplerinin eğitimli köpeklerle yaptığı gösteriyi ilgiyle izleyen öğrenciler, yüzlerini boyayan gençlik liderleriyle halat çekme, sandalye kapmaca, yumurta taşıma yarışı yaparak güzel bir gün geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı Metin Aksu, AA muhabirine, yıl sonu etkinlikleri kapsamında kent genelinde bahar şenlikleri düzenlediklerini söyledi.

Taşoluk köyündeki okulda şenliklerin başladığını ifade eden Aksu, "Öğrencilerimizin eğlenmeleri, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergilemeleri açısından bu şenlikler önemli. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik liderleri ve jandarma ekipleri ile etkinliklerimizi yapıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhterem Özden ise şenliklere öğrencilerin ilgi gösterdiğini belirterek, "Gençlik liderlerinin hazırladığı oyunlar ve jandarma ekiplerinin gösterisi çok güzeldi. Geçmişten bugüne devam eden çuval yarışması, kaşıkta yumurta taşıma, halat çekme ve yoğurt yarışmasıyla şenliğimiz renkli geçti. Emeklerinin karşılığı olarak öğrencilerimizi mutlu etmek istedik." dedi.

Öğrencilerden Yüsra Yıldırım da oyunlar oynayıp gösterileri izleyerek güzel bir gün geçirdiklerini dile getirdi.


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