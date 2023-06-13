Muş Belediyesi cadde ve parkları çiçeklerle renklendiriyor

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, yeşil alan, refüj, kavşak, park ve bahçeleri ektiği çiçeklerle renklendiriyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havanın ısınmasıyla belirlenen noktalara çiçek ekimine başladı.



Belediye Başkanı Feyat Asya, sezonun açılmasıyla bütün birimlerin sorumluluk alanlarında çalışmalara başladığını söyledi.



Kenti güzelleştirmek için çaba gösterdiklerini belirten Asya, "Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol bakım ve onarım çalışması yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de tamamlanan yerlerde çevre düzenlemesi yapıyor. Bugüne kadar dışardan temin ettiğimiz çiçekleri artık belediye olarak biz üretiyoruz. Her yıl olduğu gibi ilkbaharın gelmesi ile kent merkezindeki yeşil alanların bakımlarını yapıyor, çiçeklerle renklendiriyoruz." diye konuştu.

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