Muş Valisi Gündüzöz, Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gündüzöz, mesajında, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 14 Haziran 1839'dan bugüne kadar ülkede huzur ve düzenin bozulmaması, milletin güvenle yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Jandarma, her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur" sözüyle jandarma teşkilatını en güzel şekilde ifade ettiğini vurgulayan Gündüzöz, şunları kaydetti:



"Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatı, sahip olduğu modern donanımın yanında eğitimli, yüreğinde vatan sevgisi ve görev anlayışı olan, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlı mensuplarıyla dosta güven, düşmana korku salmaya devam etmektedir. Jandarma Teşkilatımızın bu zor ve onurlu görevi şanlı geçmişinde olduğu gibi layıkıyla yerine getireceğine, her alanda ulaşmış olduğu başarı çizgisini, üstün vazife bilinci ve hizmet anlayışıyla daha üst seviyelere yükselteceğine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, cennet vatanımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Görevi başındaki kahraman jandarmalarımıza ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."













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