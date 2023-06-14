Muş Belediye Başkanı Asya'ya "Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü" verildi

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MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesinde yapılan hizmetlerden dolayı "Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü"ne layık görüldü.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Medya Ankara Haber Portalı tarafından "Başkente Değer Ödülleri" töreni düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyona deprem nedeniyle yeni bir kategori eklendi ve afet bölgesinde yaptığı çalışmalarla öne çıkan kişi ve kurumlar da ödüllendirildi.



Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 6 Şubat depremi sonrası afet bölgesinde yapılan hizmetlerden dolayı "Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü"ne layık görüldü.



Teknopark Ankara Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Asya, "Afet anında tüm belediyeler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları adeta seferber olmuşlardı. Biz de hep oradaydık. Rabbim bir daha o acıyı millete göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde herkesin görevini gönülden yaptığını müşahede ettik. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Bizleri ve ülkemizi her türlü kaza, bela ve afetten muhafaza eylesin." dedi.

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