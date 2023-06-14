Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için canı pahasına görev yapan teşkilat mensuplarını tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Jandarma Teşkilatı'nın, ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yaptığını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Jandarmamızın bu yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getirirken gösterdiği büyük fedakarlık ve ulaştığı başarılar her türlü takdirin üstündedir. Kahraman vatan evlatlarının birlik ve bütünlüğümüz uğruna gösterdikleri eşsiz fedakarlıklar, ölümsüz birer hatıra olarak milletimizle daima yaşayacaktır. Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içinde görevini yerine getiren jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarını, hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalar için tebrik ediyorum. Kurulduğu günden bugüne vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman Jandarmamızın, bundan sonra da üstlendiği zorlu görevleri başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıldönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum."

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