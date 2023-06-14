Muş'ta devlet desteğiyle çiftlik kuran besici, manda düveleri yetiştiriyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta "Manda Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında kurulan damızlık manda düvesi çiftliğinde yılda 800 manda düvesi yetiştiriliyor.

Merkeze bağlı Yarpuzlu köyünde 2018'de devlet desteğiyle kurulan çiftlikte yetiştirilen mandalar çevre illerin yanı sıra büyükşehirlere pazarlanıyor.

Yetiştiricilerden Necat Emre, gazetecilere, tesisi 2018 yılında yüzde 50 devlet desteğiyle kurduğunu söyledi.

Burada yetiştirilen düveleri talep edilen her yere gönderdiklerini ifade eden Emre, şunları kaydetti:

"5 yıl içinde yaklaşık 3 bin 500 manda düvesi yetiştirerek satışını gerçekleştirdik. Devlet desteği olmasa bu kadar hayvanım olmazdı. Mandadan elde ettiğimiz sütü, yoğurdu satıyoruz. Manda çok kıymetli bir hayvan. Çiftliğimde manda düve sayısını artırıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Çocuklarım da bana destek veriyor. Birlikte bu işi yürütüyoruz."

Emre, "Sadece düve üretimi yapıyoruz. Satışa sunduğumuz hayvanları kimse kesmiyor. Damızlık içindir. Mandaların sayısını artırmak için üretim yapıyoruz. Şu an çiftçiliğimde 250 manda bulunuyor. Hedefim her yıl artırarak üretim yapmaktır. Manda yoğurdu, sütü insan sağlığına çok faydalıdır. Yoğurt ve sütüne çok fazla rağbet olduğu için talepleri yetiştiremiyoruz." diye konuştu.

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