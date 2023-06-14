Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bulanık İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak ve beraberindekiler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ocak, Jandarma teşkilatının ülkenin ve milletin huzuru ve güveni için büyük bir fedakarlık ve üstün görev anlayışıyla vatandaşlara hizmet ettiğini söyledi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ocak, şunları kaydetti:

"Vatan savunmasında, bölünmez bütünlüğümüzün korunmasında, ülkede huzur ve güvenliğin sağlanmasında üstün bir hizmet anlayışıyla görev yapan Jandarma teşkilatımızın bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum.Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.