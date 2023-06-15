Muş Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere moral konseri

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için moral konseri düzenlendi.

Kent Meydanında yüzlerce kişinin katıldığı konserde, Muşlu sanatçılar sahne aldı.

Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, yaptığı açıklamada, hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek öğrenciler için konser düzenlediklerini söyledi.

Konserde Muşlu sanatçıların şarkılar seslendirdiğini ifade eden Özarslan, "Sınava girecek öğrenciler az da olsa burada streslerini atmış oluyor. Bu vesile ile öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.

Öğrencilerden Nurgül Savaş ise "Sınav öncesi çok heyecanlıyım. Belediyemizin yaptığı bu etkinlik sayesinde hem stresi atlattık hem de halay çekerek eğlendik. Sınava daya iyi bir motivasyonla gireceğiz. Bu açıdan belediyeye teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Konser, öğrencilerin halay çekmesiyle sona erdi.

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