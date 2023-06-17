Muş Belediyesi yeşil alanların bakım ve onarımını yaptı

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, park ve yeşil alanlarda bakım, yenileme ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte vatandaşların güzel zaman geçirebilecekleri alanların oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, spor aletlerinden çocuk oyun gruplarına, yürüyüş ve oturma birimlerinden park içi yollara kadar birçok alanda her türlü bakım ve yenileme çalışmalarını yapıyor.



Halkın yaşam kalitesini artıracak her türlü çalışmayı yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeşil alanlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Park ve yeşil alanların bakımı ve yenilenmesi hususunda çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Asya, şöyle konuştu:



"Havanın ısınması ile vatandaşlarımızın vakit geçirebilecekleri park ve mesire alanlarının bakımlarını yaptık. Kent genelindeki park ve yeşil alanlarımızı elden geçirdik. Amacımız, park ve yeşil alanları kullanan vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda günlerini geçirebilmelerini sağlamaktır. Muş'ta yaşamı güzelleştiren, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızdan yeşil alanları korumaları noktasında destek istiyorum. Bu konuda birlik olursak, birlikte hareket edersek güzel vakit geçirdiğimiz alanların ömrü uzun olur."

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