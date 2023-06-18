Van ve Muş'ta YKS heyecanı

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VAN (AA) - Van ve Muş'ta, öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girdi.

Van'da adaylar, dün yapılan YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün de ikinci oturum AYT için erken saatlerde okullara geldi.

Görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinden sonra öğrenciler içeriye alındı.

Aileler de heyecanlı bekleyişlerini okul dışında sürdürdü.

- Muş

Muş'ta, Türk Telekom İlk ve Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler, sınav saatinden önce okul önünde hazır bulundu.

Emniyet ekipleri ve okul görevlilerince yapılan kontrollerin ardından öğrenciler, sınıflara alındı.

Malazgirt ilçesinde de YKS'ye giren öğrenciler ve aileleri heyecan yaşadı.

Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen öğrenciler, kimlik kontrollerinin ve üst aramasının ardından sınıflara alındı.

Okul önünde bekleyen bazı veliler, çocuklarının başarısı için dua etti.





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