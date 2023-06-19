Bulanık'ta Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışı yapıldı

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediyesi tarafından kurulan güneş enerjisi santralinin (GES) açılışı yapıldı.



Bulanık Kaymakamı ve Erentepe Belde Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, tesiste incelemelerde bulundu.

GES'in 719 bin 800 liralık bir proje olduğunu ve belediyeye aylık ortalama 100 bin lira gelir getireceğini belirten Ocak, belediyenin elektrik ihtiyacının da santralden karşılanacağını dile getirdi.

Belde için önemli bir proje olduğunu kaydeden Ocak, şöyle konuştu:

"Bin metrekare alanda 80 panel ile üretime başlayan santrali devreye aldık. Bundan önce her ay belediyemizin 100 bin liralık gideri oluyordu. Pompa ile su beldeye veriyorduk. Bugün itibarıyla bunu sonlandırdık. Yaklaşık 5-6 ay içinde kendini amorti edebilecek bir tesisi açtık. Hayırlı olsun."



Açılışa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Bulanık Maliye Şefi Ümit Aydoğdu ve belediye personeli katıldı.

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